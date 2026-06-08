Сибіга вітає рішення Ірландії розслідувати експорт сировини для алюмінію в РФ

Глава МЗС Андрій Сибіга привітав рішення ірландської влади почати розслідування повідомлень про експорт до Росії глинозему – сировини для виробництва алюмінію.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Міністр зазначив, що нещодавні розслідування щодо експорту глинозему до Росії викликають серйозну стурбованість тим, що матеріали європейського виробництва потрапляють у ланцюги постачання, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом.

Сибіга нагадав, що алюміній є ключовим компонентом у виробництві російських ракет, дронів, військових літаків та іншої зброї, яка щодня застосовується проти України та її народу.

"Ми вітаємо рішення ірландської влади розпочати офіційне розслідування та очікуємо, що воно буде проведено швидко, незалежно та прозоро", – заявив глава МЗС.

"Європейські виробничі та постачальні ланцюги не повинні, прямо чи опосередковано, сприяти підтримці російської військової машини. Натомість Росію необхідно позбавити доступу до будь-яких критично важливих ресурсів та матеріалів. Попередні обмеження ЄС щодо целюлози та хрому дали реальні результати. Настав час застосувати такий самий підхід до глинозему", – наголосив міністр.

За його словами, Україна продовжуватиме співпрацювати з Ірландією, інституціями ЄС та міжнародними партнерами з метою посилення санкційного тиску на Москву та усунення прогалин, які дають змогу функціонувати російській оборонній промисловості.

Aughinish Alumina – це завод у графстві Лімерик, який опинився в центрі скандалу через те, що його сировина нібито використовується для виробництва російської зброї.

Європейська комісія повідомила, що глава європейської дипломатії Кая Каллас обговорить питання Aughinish Alumina та експорту глинозему до Росії під час вівторкової зустрічі з прем'єр-міністром Міхолом Мартіном у Дубліні.

На запитання про компанію Aughinish Alumina прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін відповів, що уряд "має занепокоєння" і що Міністерство підприємництва та торгівлі проводить розслідування.