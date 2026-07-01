Ирландия завершает расследование по поводу экспорта сырья для производства алюминия в Россию

Глава правительства Ирландии Михол Мартин сообщил, что его страна уже завершает расследование сообщений об экспорте в Россию глинозема – сырья для производства алюминия.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил в среду в Дублине на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сообщения о том, что ирландский глинозем попадает в цепочки поставок, связанные с российским военно-промышленным комплексом, вызвали обеспокоенность в Украине. В центре скандала оказался Aughinish Alumina, завод в графстве Лимерик. Ирландия начала расследование соответствующих сообщений, которое, по словам Михола Мартина, подходит к концу.

"Я объяснил Владимиру (Зеленскому. – Ред.), что мы заканчиваем расследование и получили все факты по этой проблеме. Я думаю, что затем мы вынесем это на рассмотрение комиссии. Мы не хотим оказаться в ситуации, когда материалы, производимые на предприятии в Ирландии, отправляются в Россию для поддержки их военной машины", – сказал глава правительства Ирландии.

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что каждая тонна сырья, попадающая в Россию, используется против Украины в войне.

"Мы благодарны правительству, команде Михола за то, что Ирландия проводит соответствующее расследование. Мы очень надеемся на положительный для нас результат. И очень надеемся, что ждать его не придется месяцами", – сказал Владимир Зеленский.

Глава МИД Андрей Сибига ранее приветствовал решение ирландских властей начать расследование сообщений об экспорте глинозема в Россию.

Этот вопрос также привлек внимание Европейской комиссии.