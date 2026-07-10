Британская полиция расследует пожертвования в пользу ультраправой партии Reform UK

Британские правоохранительные органы расследуют пожертвования на сумму 500 тысяч фунтов стерлингов (586 тысяч евро), сделанные в пользу правопопулистской партии Reform UK матерью осужденного мошенника и соратника ее лидера Найджела Фараджа.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Британская полиция заявила, что расследует потенциальные правонарушения в соответствии с законами, регулирующими пожертвования политическим партиям, которые могут включать сокрытие источника финансирования или предоставление ложной информации о них.

"Расследование было начато в феврале 2025 года после того, как избирательная комиссия обратилась в столичную полицию по поводу пожертвований, сделанных политической партии накануне всеобщих выборов в Великобритании 2024 года", – заявил представитель лондонской полиции.

По делу допросили двух человек, но арестов произведено не было, сообщили правоохранители, не назвав имен.

Дело касается двух пожертвований в размере 250 тысяч фунтов стерлингов, сделанных Фионой Коттрелл, чей сын Джордж часто сопровождал мероприятия лидера Reform UK Найджела Фараджа. Пожертвования расследуются на предмет того, были ли они направлены на сокрытие неразрешенного донора.

Сам Коттрелл, давний политический союзник Фараджа, попал в тюрьму в США в 2017 году после того, как признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, а сейчас работает в сфере криптовалют.

Лидер ультраправой и пророссийской партии Reform UK Найджел Фарадж находится под усиленным давлением со стороны парламента в рамках нового расследования о соблюдении этических норм. Как сообщила The Sunday Times, за год до всеобщих выборов 2024 года он якобы получил поддержку от Коттрелла, но не задекларировал её в соответствии с парламентскими правилами.

Ранее в Великобритании начали расследование в отношении Фараджа из-за подарка на сумму 5 млн фунтов стерлингов от миллиардера Кристофера Харборна, полученного за несколько месяцев до его избрания в Палату общин.

На фоне обвинений, которые лидер ультраправых отрицает, он заявил о своей отставке из парламента. Фарадж сообщил, что вновь будет бороться за место в Палате общин на дополнительных выборах.

В то же время Лейбористская партия, консерваторы, Либеральные демократы, Партия зелёных и Restore Britain исключили возможность участия в дополнительных выборах в Клактоне, вызванных отставкой лидера правопопулистской Reform UK Найджела Фараджа.