До лідера правопопулістів Британії виникли питання через подарунок у 5 млн фунтів стерлінгів

Британська правопопулістська партія Reform UK заявила в середу, що веде переговори з парламентським наглядовим органом після повідомлення про пожертву у розмірі 5 мільйонів фунтів (6,75 мільйона доларів), яку задекларував партійний лідер Найджел Фарадж.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Після того як ЗМІ повідомили, що Reform UK перебуває під слідством парламентського комісара у зв'язку з цією пожертвою, партія підтвердила, що веде переговори з цього приводу, але заявила, що жодних правил порушено не було.

"Він (Фарадж) завжди чітко заявляв, що це був особистий, безумовний подарунок і жодних правил порушено не було. Ми сподіваємося, що це питання буде вирішено раз і назавжди", – сказав речник партії.

Фарадж заявив, що прийняв пожертву від мільярдера та інвестора у криптовалюту Крістофера Харборна, який проживає в Таїланді, для оплати своєї особистої охорони ще до того, як оголосив про свою кандидатуру на національних виборах 2024 року, які привели його до парламенту.

Він заявив, що це не була політична пожертва, але у квітні конкуруючі політичні партії звинуватили його у порушенні правил, які вимагають від членів парламенту декларувати пожертви, отримані за рік до виборів, протягом одного місяця після вступу на посаду.

Опоненти стверджують, що фінансування від закордонного мільярдера демонструє розрив між іміджем, який Фарадж культивує як людина народу, готова кинути виклик істеблішменту, та його залежністю від заможних донорів.

Якщо розслідування виявить, що Фарадж серйозно порушив правила декларування, його можуть на певний час відсторонити від роботи в Палаті громад. Відсторонення на 10 днів або більше може спричинити подання петиції про відкликання, що потенційно змусить його балотуватися на довиборах за своє місце.

З початку минулого року Reform UK очолює всі загальнонаціональні опитування, що спонукало до посиленого контролю за джерелами фінансування партії.

Після нещодавніх виборів, на яких Лейбористська партія зазнала втрат, Фарадж заявив про історичні зміни у британській політиці.

