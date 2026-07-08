Британські партії не братимуть участі у виборах, де переобиратиметься лідер ультраправих

Лейбористська партія, консерватори, Ліберальні демократи, Партія зелених та Restore Britain виключили можливість участі у додаткових виборах у Клактоні, спричинених відставкою лідера правопопулістської Reform UK Найджела Фараджа.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Лідер партії Reform UK напередодні заявив, що, оголосивши про свою відставку, він знову боротиметься за місце в парламенті на додаткових виборах, які він назвав "народ проти істеблішменту".

Зіткнувшись із посиленою увагою до своїх фінансів та двома парламентськими розслідуваннями, Фарадж заявив, що "жителі Клактона повинні бути суддями моїх дій".

Лейбористи звинуватили Фараджа у "відчайдушній спробі змінити тему", назвавши дострокові вибори "цирком".

"Це жалюгідно, і Лейбористська партія не збирається цьому потурати. Фарадж повинен дозволити парламентському розслідуванню його фінансів пройти до кінця і відповісти за наслідки"", – сказав речник партії.

Лідерка консерваторів Кемі Баденох заявила, що її партія не братиме участі у "фейкових виборах, які Найджел Фарадж проводить, щоб відвернути увагу людей від того, що відбувається".

Ліберальні демократи закликали уряд заблокувати відставку Фараджа до завершення розслідування щодо стандартів, стверджуючи, що його виборцям потрібні "всі факти, перш ніж вони проголосують".

Ультраправа Restore Britain, створена депутатом Рупертом Лоу після того, як його відсторонили від участі в Reform UK, заявила, що не балотуватиметься на цих виборах, але зробить це, якщо розслідування щодо стандартів зрештою ініціює другі додаткові вибори.

Депутатка від "Зелених" Ханна Спенсер повідомила, що місцеві члени парламенту в Клактоні вирішили не висувати кандидата.

Фарадж перебуває під посиленим тиском з боку парламенту в рамках нового розслідування щодо дотримання етичних норм. Як повідомила The Sunday Times, за рік до загальних виборів 2024 року він нібито отримав підтримку від засудженого злочинця Джорджа Котрелла, але не задекларував її відповідно до парламентських правил.

Лідер ультраправих уже перебуває під окремим розслідуванням через подарунок на суму 5 млн фунтів стерлінгів від мільярдера Крістофера Гарборна, отриманий за кілька місяців до його обрання до парламенту.

Політик стверджує, що кошти були призначені виключно для забезпечення його особистої безпеки і не пов'язані з політичною діяльністю.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів 2024 року партія Reform UK Фараджа вперше пройшла до Палати громад, а у травні 2025 року з перевагою в 6 голосів виграла додаткове місце у парламенті Британії.