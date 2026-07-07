У Британії лідер популістів вирішив скласти мандат на тлі нового розслідування

Голова правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж оголосив про відставку з посади депутата Палати громад від округу Клактон.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Рішення Фараджа автоматично призведе до проведення довиборів, у яких політик має намір знову взяти участь.

"Я ретельно обміркував це питання і сьогодні ухвалив рішення: сьогодні я подаю у відставку з посади депутата від округу Клактон, що призведе до проведення довиборів, які мають відбутися найближчим часом. Тепер я вирішив, що саме жителі Клактона мають судити про мої дії", – сказав він.

Політик назвав майбутні довибори "протистоянням народу проти істеблішменту" та підтвердив, що балотуватиметься знову.

Оголошення про відставку пролунало на тлі нового розслідування щодо дотримання парламентських етичних норм. Як повідомила The Sunday Times, за рік до загальних виборів 2024 року Фарадж нібито отримав підтримку від засудженого злочинця Джорджа Котрелла, але не задекларував її відповідно до парламентських правил.

Сам Фарадж відкинув звинувачення та заявив, що діяв відповідно до чинних вимог, а отримана підтримка була особистим подарунком від давнього друга.

Фарадж уже перебуває під окремим розслідуванням через подарунок на суму 5 млн фунтів стерлінгів від мільярдера Крістофера Гарборна, отриманий за кілька місяців до його обрання до парламенту.

Політик стверджує, що кошти були призначені виключно для забезпечення його особистої безпеки і не пов'язані з політичною діяльністю.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів 2024 року партія Reform UK Фараджа вперше пройшла до Палати громад, а у травні 2025 року з перевагою в 6 голосів виграла додаткове місце у парламенті Британії.