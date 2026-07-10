У Польщі ультраправі влаштували акцію під час вшанування жертв Єдвабного

У польському Єдвабному під час заходів з нагоди вшанування 85-х роковин масового вбивства єврейського населення ультраправі активісти на чолі з одіозним Гжегожем Брауном провели власну акцію неподалік меморіалу, встановивши хрест і меморіальну дошку.

Про це пише Onet, передає "Європейська правда".

Традиційну молитву за загиблими біля пам’ятника жертвам організувала Варшавська єврейська релігійна громада. Цього року на місці проведення церемонії встановили відкритий намет, огороджений бар’єрами, його посилено охороняли.

У заходах взяв участь головний рабин Польщі Майкл Шудріх, який наголосив на важливості спільного вшанування пам’яті загиблих.

Як повідомляється, паралельно прихильники Гжегожа Брауна встановили власний хрест і меморіальну дошку поблизу місця офіційних заходів. Брауна супроводжував депутат партії "Конфедерація польської корони" Влодзімєж Скалік.

Під час своєї акції ультраправі учасники вкотре ставили під сумнів відповідальність поляків за злочин у Єдвабному.

Фото: RMF24

10 липня 1941 року в польському містечку Єдвабне стався єврейський погром. Група місцевих поляків, діючи за підбурюванням нацистів, жорстоко вбивала єврейських мешканців, історичні оцінки жертв сягають кількох сотень.

Нагадаємо, у березні Європейський парламент вже проголосував за позбавлення імунітету польського євродепутата Гжегожа Брауна за знищення прапорів України та ЄС, а також за заперечення Голокосту.

До цього ЄП двічі голосував за позбавлення Брауна імунітету – за знищення ханукальних свічок у Сеймі та порушення фізичної недоторканності гінеколога в Олесниці.

Гжегож Браун відомий тим, що намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині, спалив прапор ЄС у Катовіце навесні цього року та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.

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