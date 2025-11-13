Європарламент зняв імунітет зі скандального польського депутата Гжегожа Брауна

У четвер євродепутати проголосували за зняття недоторканності зі скандального польського колеги Гжегожа Брауна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У жовтні Браун був на слуханнях в Комітеті з правових питань Європейського парламенту за зачиненими дверима у зв'язку з процедурою позбавлення його імунітету.

Запит на зняття недоторканності з Брауна подав у ЄП в червні цього року тодішній генеральний прокурор і міністр юстиції Адам Боднар. Цей запит ґрунтувався, серед іншого, на звинуваченнях у позбавленні волі, порушенні тілесної недоторканності, образі та наклепі на лікарку Гізелу Ягельську у квітні 2025 року в приміщенні Комплексу районної лікарні в Олесниці.

У травні цього року Європарламент вже ухвалював рішення про зняття недоторканності з Брауна. Тоді йшлося, серед іншого, про розслідування його гасіння ханукальних свічок у Сеймі, а також про багато інших інцидентів.

У випадку клопотання, прийнятого в четвер, Браун також звинувачується в публічному підбурюванні в Інтернеті "до ненависті на ґрунті релігійних відмінностей" і в образі релігійних почуттів "шляхом надання інтерв'ю, розміщеного на платформі YouTube, що стосується, серед іншого, використання вогнегасника в Сеймі Республіки Польща 12 грудня 2023 року для гасіння ханукальної свічки".

У цьому інтерв'ю Браун, як зазначає обвинувачення, включив заяву, в якій висловлював схвалення і заохочував глядачів і слухачів до подібної поведінки, а також описав Хануку як прояв сатанинського і расистського святкування, що становить загрозу для польських католиків.

Зняття імунітету не означає визнання вини євродепутата, а лише дозволяє національним судовим органам провести розслідування або судовий розгляд.

Гжегож Браун відомий тим, що намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині, спалив прапор ЄС у Катовіце навесні цього року та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.

Читайте також: Українофоб, антисеміт та скандаліст: як Гжегож Браун став "зіркою" польської політики.