Ультраправий кандидат у президенти Польщі намагався "арештувати" лікарку, що провела аборт

Ультраправий депутат Європейського парламенту і кандидат у президенти Польщі Гжегож Браун у середу увірвався до лікарні і погрожував арештом лікарці за проведення легального аборту на пізньому терміні вагітності.

Про це повідомляє видання Politico, пише "Європейська правда".

Лікарка Гізела Ягельська розповіла, що підписувала адміністративні документи, коли натовп з близько 30 чоловіків на чолі з Брауном увірвався до лікарні близько 11 години ранку.

За її словами, чоловіки оточили її, не давали їй вийти і сказали, що вона має бути заарештована.

"Він ображав мене, називав серійною вбивцею. Він штовхнув мене, коли я хотіла вийти з кімнати", – розповіла Ягельська в інтерв'ю виданню, описуючи дії Брауна, які засудили як міністр юстиції, так і міністр з питань рівності.

Браун заявив, що він прибув у районну лікарню в Олесниці, щоб заарештувати Ягельську після того, як вона зробила аборт плоду з рідкісною скелетною дисплазією, що серйозно загрожувало життю матері.

Депутат Європарламенту увійшов до лікарні, заявивши, що він здійснить "громадянський арешт" за "злочин проти життя".

У четвер регіональна прокуратура у Вроцлаві оголосила, що розпочне розслідування інциденту в лікарні.

Ягельська сказала, що робити аборти в Польщі завжди було важко, але в останні роки ситуація ускладнилася.

Браун, який балотується на травневих президентських виборах у Польщі, не новачок у суперечках як у Брюсселі, так і на батьківщині. Він відомий тим, що використав вогнегасник, щоб спаплюжити менору, запалену на Хануку в польському парламенті, і сплюндрував різдвяну ялинку, прикрашену кульками з прапорами ЄС та України.

Браун також зняв прапор України, що майорів на одній зі щогл на кургані Костюшка у Кракові.