В Польше ультраправые устроили акцию во время поминовения жертв Едвабного

В польском Едвабном во время мероприятий, посвященных 85-й годовщине массового убийства еврейского населения, ультраправые активисты во главе с одиозным Гжегожем Брауном провели собственную акцию недалеко от мемориала, установив крест и мемориальную доску.

Об этом пишет Onet, передает "Европейская правда".

Традиционную молитву по погибшим у памятника жертвам организовала Варшавская еврейская религиозная община. В этом году на месте проведения церемонии установили открытую палатку, огражденную барьерами, которую тщательно охраняли.

В мероприятиях принял участие главный раввин Польши Майкл Шудрих, который подчеркнул важность совместного почтения памяти погибших.

Как сообщается, параллельно сторонники Гжегожа Брауна установили собственный крест и мемориальную доску вблизи места проведения официальных мероприятий. Брауна сопровождал депутат партии "Конфедерация польской короны" Влодзимеж Скалик.

Во время своей акции ультраправые участники в очередной раз ставили под сомнение ответственность поляков за преступление в Едвабном.

Фото: RMF24

10 июля 1941 года в польском городке Едвабне произошёл погром евреев. Группа местных поляков, действуя по подстрекательству нацистов, жестоко убивала еврейских жителей; по историческим оценкам, число жертв достигает нескольких сотен.

Напомним, в марте Европейский парламент уже проголосовал за лишение иммунитета польского евродепутата Гжегожа Брауна за уничтожение флагов Украины и ЕС, а также за отрицание Холокоста.

До этого ЕП дважды голосовал за лишение Брауна иммунитета – за уничтожение ханукальных свечей в Сейме и нарушение физической неприкосновенности гинеколога в Олеснице.

Гжегож Браун известен тем, что пытался осуществить "гражданский арест" гинеколога, сжег флаг ЕС в Катовице весной этого года и сорвал флаг Украины в городе Била-Подляска.

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