Європарламент зняв імунітет зі скандального Брауна за знищення прапорів України і ЄС

Європейський парламент проголосував за позбавлення імунітету польського євродепутата Гжегожа Брауна за знищення прапорів України та ЄС, а також за заперечення Голокосту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Голосування розпочалося після 11:00. Євродепутати підтримали дві пропозиції про зняття імунітету з політика "Конфедерації польської корони".

Імунітет було знято на вимогу польської прокуратури. Йдеться про дві справи: знищення прапорів України, ЄС та ЛГБТ+ у Сеймі, а також заперечення злочинів геноциду, скоєних Третім Рейхом.

Четверговому рішенню ЄП передувало голосування в Юридичному комітеті (JURI) Європейського парламенту. У вівторок він одноголосно висловився за зняття імунітету з євродепутата Гжегожа Брауна.

До цього ЄП двічі голосував за позбавлення Брауна імунітету – за знищення ханукальних свічок у Сеймі та порушення фізичної недоторканності гінеколога в Олешніці.

Гжегож Браун відомий тим, що намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині, спалив прапор ЄС у Катовіце навесні цього року та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.

Читайте також: Українофоб, антисеміт та скандаліст: як Гжегож Браун став "зіркою" польської політики.