В іспанській Андалусії оголосили триденну жалобу через масові смерті у лісовій пожежі

В іспанській Андалусії оголосили триденну жалобу у зв’язку з масовою загибеллю людей у лісовій пожежі в місцевості Лос Гальярдос, боротьба з якою ще триває.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Регіональний уряд Андалусії оголосив три дні офіційної жалоби у зв’язку зі смертями у лісовій пожежі. На цей час підтверджено загибель 12 людей, постраждали 8, доля 23 залишається невідомою. Серед загиблих можуть бути громадяни Британії та Бельгії.

Жалоба триватиме протягом п’ятниці та обох вихідних. У ці дні на офіційних будівлях приспустять прапори. Також у зв’язку з жалобою скасували заплановану публічну трансляцію у багатьох місцях футбольного матчу між Іспанією та Бельгією у Лос-Анжелесі.

У зв’язку з подіями члени нового уряду Андалусії, який у п’ятницю склав присягу, провели процедуру дистанційно.

На розгорнуті довкола зони пожежі пункти підтримки постраждалих їдуть десятки волонтерів, пропонуючи свою допомогу евакуйованим.

Пожежа, що блискавично поширилася на значну територію, спустошила вже понад 3000 гектарів і ще залишається неконтрольованою. Боротьбу з нею ускладнює сильний вітер.

Попередні розслідування вказують на те, що причиною займання стало падіння електричного кабелю, після чого вогонь перекинувся на лісисту місцевість.

Пожежу, яка спалахнула в Лос-Гальярдос у четвер, вважають "найруйнівнішою на сьогодні" у регіоні.

У Франції за цьогорічний сезон лісових пожеж вони спустошили вже понад 25 тисяч гектарів території, удвічі більше, ніж за аналогічний період попереднього року.