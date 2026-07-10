Дванадцять людей загинули внаслідок лісової пожежі в Лос-Гальярдос, що в іспанській провінції Альмерія.

Про це повідомляє агенція EFE з посиланням на служби екстреної допомоги Андалусії, передає "Європейська правда".

Кількість загиблих у лісовій пожежі в Лос-Гальярдос зросла до дванадцяти після виявлення ще шести тіл. Пожежу вважають "найруйнівнішою на сьогодні" у регіоні.

Зазначається, що пожежники досі намагаються зупинити вогонь. У муніципалітеті розгорнули військовий підрозділ надзвичайних ситуацій у складі 150 осіб, 16 пожежних бригад, чотири пожежні машини, а також медичні та командні підрозділи.

"Усі підрозділи Плану дій у надзвичайних ситуаціях, пов’язаних із лісовими пожежами (Plan Infoca), медичні служби, правоохоронні органи, пожежники, муніципалітети та інші адміністративні органи борються з усією силою, використовуючи всі наявні засоби та ресурси, щоб загасити цю пожежу та спробувати пом’якшити її тяжкі наслідки", – заявив радник у справах кабінету міністрів, охорони здоров’я та надзвичайних ситуацій Андалусії Антоніо Санс.

Також відомо про кількох постраждалих від пожежі. Жінку госпіталізували з опіками, ще одна людина отруїлася димом. Чотирьом людям надали медичну допомогу на місці події через проблеми з диханням та незначні опіки.

Мешканців прилеглих до місця пожежі районів евакуювали в безпечні місця.

Цього тижня лісові пожежі також охопили Францію. На півдні країни гасять численні осередки вогню, яким передувала екстремальна спека. Через одну з пожеж, в районі міста Перпіньян на південному заході, евакуювали понад 10 тисяч людей.

ЄС у рамках Механізму цивільного захисту надіслав спецлітаки на підмогу пожежникам Франції і Португалії.

Минулого тижня в Іспанії лісова пожежа неподалік Барселони спустошила понад 2000 гектарів.