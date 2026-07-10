Літні лісові пожежі у Франції спустошили вже 25 тисяч гектарів

За цьогорічний літній сезон пожеж у Франції вони спустошили понад 25 тисяч гектарів.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це оголосили у Службі цивільної безпеки та управління кризами.

10 липня у відомстві повідомили, що від початку спекотної пори року й до цього часу в країні зафіксували близько 8 тисяч лісових пожеж різного масштабу. Сезон пожеж характеризують як "винятково інтенсивний".

Сукупно вони спустошили вже понад 25 тисяч гектарів – удвічі більше, ніж станом на цю дату у 2025 році та перевищує масштаби також 2022 року, коли великі пожежі вирували у департаменті Жиронда на південному заході.

Очільник відомства відзначив також "гримучу суміш" факторів, які спричинили такі наслідки – комбінацію екстремальної спеки, посухи та сильних вітрів.

Раніше оголосили, що з останньою хвилею спеки наприкінці червня у Франції можуть бути пов’язані понад 2000 "надлишкових" смертей; не виключено, що ця цифра зросте після надходження повних даних.

Цими вихідними країна заходить у новий піковий період спеки, місцями температури очікувано перевищать 40-42°C. У зв’язку з цим уряд зібрався на нову кризову зустріч.