В Іспанії шукають 23 людей, які зникли безвісти під час лісових пожеж

23 особи вважаються зниклими безвісти під час лісових пожеж в Лос-Гальярдос, що на півдні Іспанії.

Про це повідомляє El Pais з посиланням на дані уряду, передає "Європейська правда".

У п’ятницю ЗМІ повідомили про загибель щонайменше 12 людей, втім, наразі підтверджено 11 смертельних випадків. Кількість загиблих може зрости.

Ймовірно, йдеться про іноземних туристів, які намагалися покинути зону "іншим маршрутом, ніж евакуаційний", і потрапили у полум’я.

Уряд автономної області Андалусія припускає, що четверо загиблих, тіла яких знайшли в автівці, є громадянами Великої Британії. Такі висновки зробили, виходячи з розташування рульового колеса в автомобілях, знайдених на місці події, хоча остаточна ідентифікація жертв ще не відбулася.

Місцева влада повідомила про 23 зниклих безвісти. Пошуки ускладнюються тим, що пожежа створила "своєрідну пастку".

🔴 #IFLosGallardos (#Almería). Estas imágenes nos ayudan a entender la magnitud de este incendio y las condiciones en las que han trabajado los bomberos forestales. pic.twitter.com/YCUFZ39OQt – EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) July 10, 2026

У гасінні беруть участь 464 особи, понад сто транспортних засобів та 20 літаків, до яких приєдналися підрозділи Військової служби надзвичайних ситуацій (UME).

Понад 600 осіб евакуювали з постраждалих районів.

Попередні розслідування вказують на те, що причиною займання стало падіння електричного кабелю, звідки вогонь перейшов на лісисту місцевість.

Пожежу, яка спалахнула в Лос-Гальярдос у четвер, вважають "найруйнівнішою на сьогодні" у регіоні.

Цього тижня лісові пожежі також охопили Францію. На півдні країни гасять численні осередки вогню, яким передувала екстремальна спека. Через одну з пожеж, в районі міста Перпіньян на південному заході, евакуювали понад 10 тисяч людей.