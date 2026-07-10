В испанской Андалусии объявили 3-дневный траур из-за масовых смертей в лесном пожаре

В испанской Андалусии объявили трёхдневный траур в связи с массовой гибелью людей в результате лесного пожара в местности Лос-Гальярдос, борьба с которым ещё продолжается.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Региональное правительство Андалусии объявило три дня официального траура в связи с гибелью людей в лесном пожаре. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, 8 пострадали, судьба 23 человек остается неизвестной. Среди погибших могут быть граждане Великобритании и Бельгии.

Траур продлится в течение пятницы и обоих выходных. В эти дни на официальных зданиях будут приспущены флаги. Также в связи с трауром отменили запланированную во многих местах публичную трансляцию футбольного матча между Испанией и Бельгией в Лос-Анджелесе.

В связи с происшествиями члены нового правительства Андалусии, принесшего присягу в пятницу, провели церемонию дистанционно.

В пункты поддержки пострадавших, развернутые вокруг зоны пожара, направляются десятки волонтеров, предлагая свою помощь эвакуированным.

Пожар, молниеносно распространившийся на значительную территорию, уже опустошил более 3000 гектаров и по-прежнему остается неконтролируемым. Борьбу с ним затрудняет сильный ветер.

Предварительные расследования указывают на то, что причиной возгорания стало падение электрического кабеля, после чего огонь перекинулся на лесистую местность.

Пожар, который вспыхнул в Лос-Гальярдос в четверг, считается "самым разрушительным на сегодняшний день" в регионе.

Во Франции за текущий сезон лесных пожаров они опустошили уже более 25 тысяч гектаров территории, что вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года.