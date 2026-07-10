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ЄС залучає свої супутники для допомоги Іспанії у боротьбі з лісовою пожежею

Новини — П'ятниця, 10 липня 2026, 19:29

Єврокомісія активувала службу космічних спостережень Copernicus, щоб підтримати Іспанію у боротьбі з масштабною лісовою пожежею в провінції Альмерія.

Про це заявила єврокомісарка з управління кризовими ситуаціями Аджа Лябіб, пише "Європейська правда". 

Лябіб у своїх соцмережах повідомила, що європейська служба Copernicus з її супутниковими ресурсами допоможе Іспанії моніторити ситуацію з поширенням великої лісової пожежі в провінції Альмерія.

"Ми активували службу картографування Copernicus для надання супутникових знімків, які допоможуть місцевим органам влади відстежувати масштаби пожежі та оцінювати завдану шкоду", – оголосила вона. 

Єврокомісарка додала, що Єврокомісія готова надати додаткову підтримку, якщо у цьому буде потреба. 

Перед цим президентка Єврокомісії та голова Євроради висловили співчуття Іспанії у зв’язку з трагічними наслідками пожежі. 

Раніше ЄС через Механізм цивільного захисту спрямував протипожежні літаки на допомогу вогнеборцям Португалії та Франції. 

За останніми даними, у місцевості Лос-Гальярдос в Андалусії внаслідок лісової пожежі щонайменш 12 людей загинули, доля ще 23 залишається невідомою.

У регіоні оголосили триденну жалобу та скасували публічні трансляції матчу Іспанії з Бельгією. 

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