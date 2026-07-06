ЄС надіслав спецлітаки на підмогу Франції і Португалії, де вирують лісові пожежі

Євросоюз надіслав спеціалізовані протипожежні літаки на підмогу вогнеборцям у Франції та Португалії, де після екстремальної спеки гасять численні лісові пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Євросоюз надіслав спеціалізовані протипожежні літаки на допомогу Франції та Португалії – після того, як наприкінці минулого тижня обидві країни активували Механізм цивільного захисту ЄС у зв’язку з триваючими пожежами, які спустошили вже тисячі гектарів території.

До Франції надіслали чотири спецлітаки – від Швеції та Кіпру, вони мають прибути у район застосування вже у понеділок.

У Португалію, яка надала запит ще у п’ятницю, майже одразу надіслали понад сотню вогнеборців і 45 одиниць техніки з Іспанії, також прибули три спецлітаки від Італії та Іспанії.

Загалом цьогоріч превентивно залучають рекордну кількість вогнеборців для ефективного реагування на лісові пожежі там, де їхній ризик найвищий – 777 пожежників з 14 країн ЄС вже розміщені або невдовзі будуть розміщені у таких районах Греції, Кіпру, Італії, Франції, Іспанії та Португалії.

Наготові також флот із 22 спецлітаків та п’яти гелікоптерів.

У Франції через масштабні лісові пожежі в районі міста Перпіньян на південному заході евакуювали понад 10 тисяч людей; це лише одна з пожеж, що тривають на території країни.

В Іспанії лісова пожежа неподалік Барселони спустошила понад 2000 гектарів.







