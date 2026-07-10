ЕС задействует свои спутники для оказания помощи Испании в борьбе с лесным пожаром
Еврокомиссия задействовала службу космических наблюдений Copernicus, чтобы поддержать Испанию в борьбе с масштабным лесным пожаром в провинции Альмерия.
Об этом заявила еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Аджа Лябиб, пишет "Европейская правда".
Лябиб в своих соцсетях сообщила, что европейская служба Copernicus с ее спутниковыми ресурсами поможет Испании отслеживать ситуацию с распространением крупного лесного пожара в провинции Альмерия.
Closely monitoring the wildfire in Andalucía 🇪🇸
We have activated the Copernicus mapping service to provide satellite maps & images to help local authorities monitor the extent of the wildfire & assess the damage.
We stand ready to provide further support if requested.– Hadja Lahbib (@hadjalahbib) July 10, 2026
"Мы задействовали картографическую службу Copernicus для предоставления спутниковых снимков, которые помогут местным властям отслеживать масштабы пожара и оценивать нанесенный ущерб", – заявила она.
Еврокомиссар добавила, что Еврокомиссия готова оказать дополнительную поддержку, если в этом возникнет необходимость.
Ранее президент Еврокомиссии и председатель Евросовета выразили соболезнования Испании в связи с трагическими последствиями пожара.
По последним данным, в местности Лос-Гальярдос в Андалусии в результате лесного пожара погибли по меньшей мере 12 человек, судьба ещё 23 остаётся неизвестной.
В регионе объявили трёхдневный траур и отменили публичные трансляции матча Испании с Бельгией.
Ранее ЕС через Механизм гражданской защиты направил противопожарные самолеты на помощь пожарным Португалии и Франции.