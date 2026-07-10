ЗМІ: Іран ймовірно відбудовує свої ядерні об’єкти після американських ударів

Супутникові знімки вказують на те, що Іран, ймовірно, відбудовує свою пошкоджену інфраструктуру ядерної програми.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Отримані телеканалом супутникові знімки з кількох місць по території країни вказують на те, що Тегеран зайнявся відбудовою своїх ядерних об’єктів.

Зокрема, йдеться про об’єкт у селищі Парчин під Тегераном (який під час американської кампанії проти Ірану уразили багато разів) та об’єкт, відомий як "Гора Піксакс".

Помічена там активність дозволяє припускати, що Іран таким чином порушив рамкову домовленість зі США про мир ще до того, як президент Дональд Трамп заявив, що вона "втратила чинність" і поновив удари. У підписаному меморандумі йшлося про те, що Іран зобов’язується не намагатися добути чи розробляти ядерну зброю.

Як відомо, Сполучені Штати у вівторок та у середу завдали ударів по десятках цілей в Ірані у відповідь на серію іранських ударів по комерційних суднах в і поблизу Ормузької протоки. Тегеран відповів ударами по американських об'єктах на Близькому Сході.

У п’ятницю Трамп заявив, що Іран звернувся до США із проханням продовжити переговори.

Також неофіційно повідомили, що Ізраїль нібито попередив США про підготовку Іраном плану вбивства Трампа.