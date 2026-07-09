США другий день поспіль атакували десятки цілей в Ірані, Тегеран відповів

Сполучені Штати у середу завдали ударів по понад 90 військових цілях в Ірані після серії іранських атак на судна в Ормузькій протоці; у відповідь Тегеран атакував американські військові об’єкти в Кувейті та Бахрейні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Як повідомили в Центральному командуванні США, остання серія атак, які були здійснені у відповідь на напади на три вантажні судна в Ормузькій протоці у вівторок, сталася через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп заявив, що, на його думку, тимчасове припинення вогню з Іраном "закінчилося".

"За вказівкою Головнокомандувача сили Центрального командування США розпочали нанесення додаткових ударів по Ірану з метою подальшого ослаблення його здатності загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці", – йдеться у заяві Командування.

Згідно з повідомленнями, США атакували 90 іранських військових об’єктів, серед яких системи протиповітряної оборони, засоби берегового спостереження, склади ракет і безпілотників, військово-морські об’єкти та військова логістична інфраструктура. Удари сколихнули кілька міст уздовж південного узбережжя Ірану та залишили деякі райони без електроенергії.

У відповідь Тегеран атакував Кувейт і Бахрейн, де розташовані військові бази США.

Міністерство оборони Кувейту заявило, що перехоплює ракети та дрони, тоді як Катар на короткий час оголосив тривогу про "підвищену загрозу безпеці", але згодом зняв її.

Контроль над Ормузькою протокою, через яку до війни проходила п’ята частина світових поставок нафти, надав Тегерану величезний важіль впливу, фактично дозволивши йому змусити найпотужніші збройні сили світу йти на компроміси. Хоча Іран не взяв на себе відповідальність за атаки на судна, аналітики припускають, що країна використовує такі дії для отримання переваги в переговорах.

Ввечері 7 липня Сполучені Штати завдали ударів по понад 80 цілях в Ірані у відповідь на серію обстрілів торгових суден Іраном в Ормузькій протоці. Також у вівторок Міністерство фінансів США відкликало свою ліцензію, яка дозволяла Тегерану продавати нафту по всьому світу в рамках меморандуму про взаєморозуміння.

8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що рамкова домовленість з Іраном про припинення бойових дій, підписана минулого місяця, фактично втратила чинність.

Тоді ж Трамп пригрозив "великою атакою" по іранській критичній інфраструктурі.