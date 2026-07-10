WSJ: Ізраїль повідомив США, що Іран готує план вбивства Трампа

Ізраїль надав США нові розвідувальні дані, які, як стверджується, вказують на новий іранський план вбивства президента Дональда Трампа.

Про це виданню The Wall Street Journal розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

Видання нагадує, що Іран вже роками відкрито обіцяє помститися Трампу за вбивство Касема Сулеймані, який був одним із найвищих генералів Корпусу вартових ісламської революції, під час першого терміну президентства Трампа.

У середу Трамп натякнув на погрози своєму життю під час розмови з журналістами в Анкарі.

"Вони хочуть усунути лідера США – мене. Я є в кожному списку. Сьогодні вранці я побачив, що я є в кожному їхньому списку. І досі, мабуть, мені трохи щастило, але, можливо, це не триватиме дуже довго", – сказав він.

Видання зазначає, що інформація про підготовку замаху на Трампа означатиме ескалацію конфлікту між Вашингтоном та Іраном.

У публікації також зазначено, що відносини між Трампом та прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу останнім часом перебувають у кризі через розбіжності в їхніх інтересах щодо продовження війни з Іраном.

Нетаньягу виступає за продовження атак на Іран та досягнення більшої кількості військових цілей. Трамп шукає вихід із конфлікту, посилаючись на побоювання, що він може підірвати світову економіку.

За інформацією офісу прем’єр-міністра Ізраїлю, Трамп і Нетаньягу поспілкувалися у четвер. Як зазначено вони домовилися продовжувати "координацію між країнами".

Нещодавно Трамп заявив, що рамкова домовленість з Іраном про припинення бойових дій, підписана минулого місяця, фактично втратила чинність.

Як відомо, Сполучені Штати у вівторок та у середу завдали ударів по десятках цілей в Ірані у відповідь на серію іранських нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Тегеран відповів атаками на американські об’єкти на Близькому Сході.

Також у вівторок Міністерство фінансів США відкликало свою ліцензію, яка дозволяла Тегерану продавати нафту по всьому світу в рамках меморандуму про взаєморозуміння.