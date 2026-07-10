СМИ: Иран, вероятно, восстанавливает свои ядерные объекты после американских ударов

Спутниковые снимки указывают на то, что Иран, вероятно, восстанавливает поврежденную инфраструктуру своей ядерной программы после американских ударов.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Полученные телеканалом спутниковые снимки из нескольких мест на территории страны указывают на то, что Тегеран приступил к восстановлению своих ядерных объектов.

В частности, речь идет об объекте в поселке Парчин под Тегераном (который во время американской кампании против Ирана многократно подвергался ударам) и об объекте, известном как "Гора Пиксакс".

Замеченная там активность позволяет предположить, что Иран таким образом нарушил рамочное соглашение с США о мире еще до того, как президент Дональд Трамп заявил, что оно "утратило силу", и возобновил удары. В подписанном меморандуме говорилось о том, что Иран обязуется не пытаться получить или разрабатывать ядерное оружие.

Как известно, Соединённые Штаты во вторник и в среду нанесли удары по десяткам целей в Иране в ответ на серию иранских ударов по коммерческим судам в Ормузском проливе и вблизи него. Тегеран ответил ударами по американским объектам на Ближнем Востоке.

В пятницу Трамп заявил, что Иран обратился к США с просьбой продолжить переговоры.

Также неофициально сообщили, что Израиль якобы предупредил США о подготовке Ираном плана убийства Трампа.