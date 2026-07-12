США оголосили про третю хвилю ударів по Ірану

Збройні сили США розпочали третю за тиждень серію ударів по території Ірану у відповідь на атаку іранських військових на комерційне судно в Ормузькій протоці.

Про це йдеться в заяві Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в командуванні, ці удари стали відповіддю на атаку підрозділів Корпусу ісламської революційної гвардії (КВІР) на судно "GFS Galaxy" – контейнеровоз під прапором Кіпру, що проходив через Ормузьку протоку.

Один член цивільного екіпажу вважається зниклим безвісти, а судно не може продовжити рейс через пожежу на борту та значні пошкодження машинного відділення.

"Ірану було надано ще одну можливість продемонструвати дотримання Меморандуму про взаєморозуміння після того, як його притягнули до відповідальності за попередні напади на комерційні судна, але він знову не впорався з цим завданням. У відповідь Сполучені Штати накладають на Іран значні витрати, продовжуючи обмежувати його здатність атакувати цивільних моряків та комерційні судна, що вільно проходять через протоку. Удари здійснюються за вказівкою головнокомандувача", – йдеться у заяві.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Ірану оприлюднити публічну заяву, в якій буде визнано, що Ормузька протока відкрита, та буде надано зобов’язання припинити обстріли торгових суден.

Як відомо, Сполучені Штати у вівторок та у середу завдали ударів по десятках цілей в Ірані у відповідь на серію іранських нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Тегеран відповів атаками на американські об’єкти на Близькому Сході.

Також у вівторок Міністерство фінансів США відкликало свою ліцензію, яка дозволяла Тегерану продавати нафту по всьому світу в рамках меморандуму про взаєморозуміння.