США объявили о третьей волне ударов по Ирану

Вооруженные силы США начали третью за неделю серию ударов по территории Ирана в ответ на атаку иранских военных на коммерческое судно в Ормузском проливе.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), сообщает "Европейская правда".

Как отметили в командовании, эти удары стали ответом на атаку подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на судно "GFS Galaxy" – контейнеровоз под флагом Кипра, проходивший через Ормузский пролив.

Один член гражданского экипажа считается пропавшим без вести, а судно не может продолжить рейс из-за пожара на борту и значительных повреждений машинного отделения.

"Ирану была предоставлена ещё одна возможность продемонстрировать соблюдение Меморандума о взаимопонимании после того, как его привлекли к ответственности за предыдущие нападения на коммерческие суда, но он вновь не справился с этой задачей. В ответ Соединенные Штаты наносят Ирану значительный ущерб, продолжая ограничивать его способность нападать на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через пролив. Удары наносятся по указанию главнокомандующего", – говорится в заявлении.

По данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа требует от Ирана опубликовать заявление, в котором будет признано, что Ормузский пролив открыт, и будет дано обязательство прекратить обстрелы торговых судов.

Как известно, Соединенные Штаты во вторник и в среду нанесли удары по десяткам целей в Иране в ответ на серию иранских нападений на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. Тегеран ответил атаками на американские объекты на Ближнем Востоке.

Также во вторник Министерство финансов США отозвало свою лицензию, которая позволяла Тегерану продавать нефть по всему миру в рамках меморандума о взаимопонимании.