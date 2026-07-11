ЗМІ: США встановили дедлайн для Ірану, щоб той відмовився від атак в Ормузькій протоці

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Ірану оприлюднити публічну заяву, в якій буде визнано, що Ормузька протока відкрита, та буде надано зобов’язання припинити обстріли торгових суден.

Про це стало відомо порталу Axios, повідомляє "Європейська правда".

Це повідомлення було передано як безпосередньо, так і через регіональних посередників, заявили три американські посадовці.

Іранські атаки в Ормузькій протоці спричинили кілька обмінів ударами і наблизили крихку угоду до краху, внаслідок чого Трамп оголосив цього тижня про "припинення" перемир’я.

Офіційні особи США стверджують, що невиконання Іраном такого прямого зобов’язання викликає серйозні сумніви щодо його готовності та здатності виконати набагато складнішу ядерну угоду.

"Ми хочемо, щоб вони публічно заявили, що припинять обстріл суден, і прямо, або принаймні опосередковано, визнали, що вони напартачили. Зараз ми над цим працюємо. Ми очікуємо, що іранці заявлять… що всі канали в протоці будуть відкриті, а прохід ними – безкоштовним", – сказав посадовець США.

Другий американський чиновник заявив, що в разі відмови Ірану настануть суворі наслідки. "Якщо (завтра – в суботу, 11 липня. – Ред.) вони не займуть таку позицію, для них це буде не найкращий день", – сказав посадовець.

Один із посадовців підкреслив, що Трамп надав американським переговірникам простір і час для досягнення ядерної угоди з Іраном, "але не надто багато".

Він додав, що розробляються плани альтернативних варіантів на випадок, якщо ядерна угода не буде досягнута.

Як відомо, Сполучені Штати у вівторок та у середу завдали ударів по десятках цілей в Ірані у відповідь на серію іранських нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Тегеран відповів атаками на американські об’єкти на Близькому Сході.

Також у вівторок Міністерство фінансів США відкликало свою ліцензію, яка дозволяла Тегерану продавати нафту по всьому світу в рамках меморандуму про взаєморозуміння.