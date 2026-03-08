Україна закликала Венеційську бієнале переглянути рішення щодо участі Росії

Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.

Про це йдеться у спільній заяві глави МЗС України Андрія Сибіги та міністерки культури України Тетяни Бережної, повідомляє "Європейська правда".

Обоє посадовців назвали допуск представників Росії до міжнародних мистецьких подій неприпустимим. Вони нагадали, що 27 лютого 2022 року, через три дні після початку повномасштабної агресії Росії, організатори Бієнале засудили агресію та виступили за мир і діалог.

"Нам незрозуміло, чому ця позиція організаторів змінюється зараз, коли Росія відмовляється припиняти війну, відкидає мирні зусилля та діалог, натомість продовжуючи робити ставку на терор і звірства. За таких умов будь-які зміни політики чи пом’якшення обмежень не мають реальних підстав, і можуть лише надіслати небезпечний сигнал про підтримку агресії", – заявили Сибіга та Бережна.

Міністри підкреслили, що недопуск Росії до міжнародних культурних майданчиків критично важливий для збереження їхньої нейтральності, уникнення політизації та захисту сфери культури від державної пропаганди війни.

Особливе занепокоєння у міністрів викликає інформація про зв’язки заявленої Комісарки російського павільйону Анастасії Карнєєвої з російським військово-промисловим комплексом, що ще раз підкреслює: в Росії культура невіддільна від мілітаристського режиму.

"Закликаємо організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо повернення Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках. Вірність цінностям свободи, людської гідності та міжнародного права має бути визначальною для глобальної мистецької спільноти, так само як солідарність із українським народом, чию культуру намагаються знищити", – ядеться у заяві українських посадовців.

Раніше глава МЗС Латвії Байба Браже засудила рішення Венеційської бієнале дозволити Росії відкрити свій павільйон.

Росія знову відкриє свій павільйон і візьме участь у Венеційській бієнале цього року вперше після повномасштабного вторгнення в Україну.