Понад два десятки країн підписали лист проти участі Росії у Венеційській бієнале

Міністри культури та закордонних справ 22 країн підписали спільний лист проти участі Росії у 61-й Міжнародній художній виставці мистецтв – Венеційській бієнале 2026 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство культури та національної спадщини Польщі.

Лист про висловлення протесту, ініційований Латвією, підписали представники 22 країн, зокрема Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Іспанії, Ірландії, Литви, Латвії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Швеції та України.

У зверненні підписанти закликають організаторів бієнале скасувати рішення про участь Росії у виставці.

Лист адресовано президенту Венеційської бієнале П'єтранджело Буттафуоко та Раді виставки, а також переслано міністру культури Італії Алессандро Джулі.

Підписанти наголошують, що понад століття Венеційська бієнале була найважливішою платформою для творчої свободи та культурного обміну. ​​Однак подібні майданчики повинні дбати не лише про престиж мистецтва, а й про моральну відповідальність.

"Культура була однією з перших і головних цілей нападів Росії на Україну. Вона стала цією ціллю, оскільки є основою ідентичності та спільноти, особливо державної. Культура не існує на узбіччі міжнародної політики – вона є її віссю та причиною, і тому не може залишатися байдужою", – заявили в польському міністерстві.

Нагадаємо, у Європейській комісії пригрозили позбавити Венеційську бієнале грантових коштів ЄС у разі, якщо Росії дозволять відкрити павільйон на цьогорічній виставці.

Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.

Як стало відомо, Росія знову відкриє свій павільйон і візьме участь у Венеційській бієнале цього року вперше після повномасштабного вторгнення в Україну.