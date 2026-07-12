Павильон РФ на Венецианской биеннале: в ЕС подтвердили отзыв финансирования

Европейская комиссия окончательно подтвердила отзыв гранта в размере 2 млн евро, который был выделен Венецианской биеннале на трехлетний период 2025–2028 годов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своём X написала исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен.

Решение об отзыве финансирования было принято в связи с возобновлением работы российского павильона на биеннале.

Процедура отмены гранта была начата Европейской комиссией в апреле прошлого года после заявления президента Фонда Биеннале Пьетранджело Буттафуоко, который подтвердил, что российский павильон будет вновь открыт на выставке этого года.

На первом этапе Комиссия предоставила Фонду Биеннале тридцать дней, чтобы либо отказаться от своих намерений, либо представить аргументы, способные остановить процесс отмены гранта.

Затем Европейский Союз потребовал дополнительных официальных разъяснений относительно истинного характера участия России в мероприятии.

Сейчас Вирккунен объявила, что Европейская комиссия официально рекомендует Европейскому исполнительному агентству по вопросам образования и культуры (ЕАСЕА) прекратить предоставление гранта Венецианской биеннале

"Это решение принято после тщательной оценки ответов организаторов биеннале, призванных обосновать повторное открытие российского павильона. Культура в Европе – которая финансируется за счет средств налогоплательщиков – должна способствовать распространению и защите демократических ценностей. Эти ценности сегодня не уважаются в России", – подчеркнула она.

В общей сложности более 20 стран Европы призвали не допускать Россию к участию в Венецианской биеннале.

Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение относительно участия Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, продемонстрированную в 2022–2024 годах.