У США запевняють, що Ормузька протока залишається відкритою для суден

Центральне командування США (CENTCOM) заявило, що американські збройні сили готові забезпечити свободу судноплавства через Ормузьку протоку, попри погрози та напади з боку Ірану.

Про це йдеться в заяві CENTCOM в X, пише "Європейська правда".

Військові США запевнили, що Ормузька протока залишається відкритою для транзиту всіх суден, всупереч заявам Тегерана про закриття проходу.

"Ормузька протока відкрита для всіх суден, які прагнуть законно пройти цим міжнародним водним шляхом. Американські збройні сили дислоковані в цьому районі та готові забезпечити збереження свободи судноплавства попри безпідставну агресію, перешкоди, погрози та свавільні заяви з боку Ірану", – заявили в Центральному командуванні.

Ця заява пролунала у відповідь на те, що Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції в неділю, 12 липня, заявили про закриття Ормузької протоки після того, як кілька кораблів спробували пройти через протоку "несанкціонованим маршрутом".

У CENTCOM заявили, що Іран не контролює прохід, а судноплавство там триває.

Раніше у CENTCOM заявили, що Збройні сили США розпочали третю за тиждень серію ударів по території Ірану у відповідь на атаку іранських військових на комерційне судно в Ормузькій протоці.

Як відомо, Сполучені Штати 7-8 липня завдали ударів по десятках цілей в Ірані у відповідь на серію іранських нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Тегеран відповів атаками на американські об’єкти на Близькому Сході.

ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Ірану оприлюднити публічну заяву, в якій буде визнано, що Ормузька протока відкрита, та буде надано зобов’язання припинити обстріли торгових суден.