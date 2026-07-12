В США заявляют, что Ормузский пролив остается открытым для судов

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что американские вооруженные силы готовы обеспечить свободу судоходства через Ормузский пролив, несмотря на угрозы и нападения со стороны Ирана.

Об этом говорится в заявлении CENTCOM в X, пишет "Европейская правда".

Военные США заверили, что Ормузский пролив остается открытым для транзита всех судов, вопреки заявлениям Тегерана о закрытии прохода.

"Ормузский пролив открыт для всех судов, стремящихся законно пройти по этому международному водному пути. Американские вооруженные силы дислоцированы в этом районе и готовы обеспечить сохранение свободы судоходства, несмотря на безосновательную агрессию, препятствия, угрозы и произвольные заявления со стороны Ирана", – заявили в Центральном командовании.

Это заявление прозвучало в ответ на то, что Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции в воскресенье, 12 июля, заявили о закрытии Ормузского пролива после того, как несколько кораблей попытались пройти через пролив "по несанкционированному маршруту".

В CENTCOM заявили, что Иран не контролирует проход, а судоходство там продолжается.

Ранее в CENTCOM заявили, что Вооруженные силы США начали третью за неделю серию ударов по территории Ирана в ответ на атаку иранских военных на коммерческое судно в Ормузском проливе.

Как известно, 7–8 июля Соединенные Штаты нанесли удары по десяткам целей в Иране в ответ на серию иранских нападений на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. Тегеран ответил атаками на американские объекты на Ближнем Востоке.

СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа требует от Ирана опубликовать заявление, в котором будет признано, что Ормузский пролив открыт, и будет дано обязательство прекратить обстрелы торговых судов.