Німеччина викликає російського посла через кібератаки

Міністерство закордонних справ Німеччини у понеділок викликало посла РФ для висловлення засудження через російську кампанію кібератак проти європейських країн.

Про це відомство повідомило на платформі X, передає "Європейська правда".

МЗС Німеччини у своїй заяві повідомило, що викликало посла Росії після того, як європейські країни звинуватили Москву у кіберкампанії проти них. Російському дипломату ще раз чітко висловили позицію Берліна з цього приводу.

У відомстві наголосили, що кібератаки проти Німеччини, ЄС та партнерів блоку, зокрема України, є неприйнятними.

13 липня в ЄС заявили, що 16-й центр Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) контролює низку груп, які становлять кіберзагрозу для європейських країн, зокрема угруповання TURLA. У відповідь на масштабну кіберкампанію проти держав-членів Євросоюз запровадив санкції проти дев’яти осіб та чотирьох організацій.

Британія приєдналася до санкційних зусиль Європейського Союзу, які спрямовані проти осіб, відповідальних за організацію російських кібератак проти країн Європи.

В Міністерстві закордонних справ Франції заявили про наміри викликати російського посла в Парижі через широкомасштабну кіберкампанію, яку Росія проводить проти десяти європейських країн.