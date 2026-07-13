В ЄС викрили кіберкампанію Росії та запровадили санкції проти відповідальних за атаки

ЄС засудив зловмисну кібердіяльність Росії та її використання кіберекосистеми, що охоплює як державні, так і недержавні суб’єкти, спрямовану проти держав-членів Євросоюзу.

Про це повідомили в пресслужбі Європейської ради, передає "Європейська правда".

В ЄС заявили, що 16-й центр Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) контролює низку груп, які становлять кіберзагрозу для європейських країн, зокрема угруповання TURLA.

Зазначається, що ФСБ протягом багатьох років здійснювала широкий спектр зловмисних кібердіяльностей, які ставали дедалі серйознішими та зачіпали держави-члени ЄС, а також міжнародних партнерів, зокрема Україну. Йдеться про проникнення в урядові мережі та саботаж критичної інфраструктури. Об’єктами таких російських атак стали Франція, Німеччина, Польща, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Словаччина, Румунія та Фінляндія.

16-й центр ФСБ з 2010 року здійснював кібершпигунство проти стратегічних урядових структур Франції, а з 2025 року діяв проти французької оборонної промисловості.

У Німеччині центр націлювався на урядові структури.

У Польщі підрозділ ФСБ провів деструктивні диверсійні операції проти критичної інфраструктури, зокрема проти теплоелектростанцій.

До цих операцій Росія залучала кіберзлочинців, самопроголошених хактивістів та приватні компанії, пов’язані з РФ.

У відповідь на ці дії ЄС запроваджує санкції проти дев’яти осіб та чотирьох організацій. Обмежувальні заходи стосуються офіцерів Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, а також кіберзлочинців, самопроголошених хактивістів та приватних компаній, які сприяють зусиллям Москви з дестабілізації ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів.

13 липня стало відомо, що Міністерство закордонних справ Франції планує викликати російського посла в Парижі через широкомасштабну кіберкампанію, яку Росія проводить проти десяти європейських країн.

Нагадаємо, у квітні британський Національний центр кібербезпеки попередив про зростання загрози кібератак, підтримуваних урядами окремих держав, які здатні вразити інфраструктуру, компанії та приватні мережі.