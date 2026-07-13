Германия вызвала российского посла из-за кибератак

Министерство иностранных дел Германии в понедельник вызвало посла РФ, чтобы выразить осуждение в связи с российской кампанией кибератак против европейских стран.

Об этом ведомство сообщило в сети X, передает "Европейская правда".

МИД Германии в своем заявлении сообщил, что вызвал посла России после того, как европейские страны обвинили Москву в киберкампании против них. Российскому дипломату еще раз четко изложили позицию Берлина по этому поводу.

В ведомстве подчеркнули, что кибератаки против Германии, ЕС и партнеров блока, в частности Украины, неприемлемы.

13 июля в ЕС заявили, что 16-й центр Федеральной службы безопасности России (ФСБ) контролирует ряд групп, представляющих киберугрозу для европейских стран, в частности группировку TURLA. В ответ на масштабную киберкампанию против государств-членов Евросоюз ввел санкции против девяти лиц и четырёх организаций.

Великобритания присоединилась к санкционным мерам Европейского Союза, направленным против лиц, ответственных за организацию российских кибератак против стран Европы.

В Министерстве иностранных дел Франции заявили о намерении вызвать российского посла в Париже в связи с широкомасштабной киберкампанией, которую Россия проводит против десяти европейских стран.