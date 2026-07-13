Франція викличе російського посла через кампанію кібератак та запровадить санкції

Міністерство закордонних справ Франції планує викликати російського посла в Парижі через широкомасштабну кіберкампанію, яку Росія проводить проти десяти європейських країн.

Про це оголосив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро в ефірі BFMTV, передає "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Франції заявив, що засуджує "масштабну кіберкампанію з метою саботажу та шпигунства, яку проводить Росія у близько десяти європейських країнах".

Він повідомив, що найближчими днями викликатиме посла Росії у Франції та оголосить про санкції проти дев’яти осіб і чотирьох організацій, які стоять за цією кіберкампанією, організованою Федеральною службою безпеки РФ (ФСБ).

За словами глави французької дипломатії, російські кібератаки спрямовані проти підприємств, міністерств та операторів з метою викрадення інформації або саботажу функціонування залізничної інфраструктури, як, наприклад, це сталося у Польщі.

"Протягом останніх днів десять країн, серед яких і Франція, стали об’єктами масштабної російської кібератаки", – зазначив Барро.

Глава МЗС Франції запевнив, що країна має можливість виявляти такі атаки, а уряд значно посилив наявні захисні заходи.

На його думку, Європа володіє системою захисту від російських кібератак, яка є "одним із найдосконаліших механізмів", зокрема, для боротьби з кампаніями дезінформації, що можуть заважати виборчим процесам, а також у сфері боротьби з кіберзагрозами.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо про кібератаку на Національний інститут статистики і економічних досліджень Франції (INSEE), яка призвела до витоку персональних даних 12 800 осіб чинних та колишніх працівників відомства.

У квітні Національне агентство з питань безпеки документів Франції (ANTS) зазнало масштабної кібератаки та викрадення даних. Підозрюваним у цій справі є 15-річний підліток.

У відповідь на інцидент французький уряд виділив 200 мільйонів євро на модернізацію та посилення захисту різних цифрових послуг держави.