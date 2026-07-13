"Хвилю ненависті треба зупиняти": у Раді відреагували на інцидент у Польщі з образою українців

Віцеспікерка Ради Олена Кондратюк подякувала польській стороні за реакцію на інцидент в автобусі, де місцевий чоловік взявся ображати українців, та закликала зупиняти "хвилю ненависті" до українців у Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму Facebook.

Кондратюк у своєму дописі з приводу інциденту зазначила, що події, де польський чоловік причепився з образами до українців в автобусі, сталися у місті Бельсько-Бяла. Вона подякувала польським правоохоронцям за реакцію.

"Чоловіка затримано поліцією. Є також реакція міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчина Кервінського. Він заявив, що "будь-яка форма агресії зустріне рішучу реакцію держави. Нехай це стане застереженням для кожного, хто поширює ненависть: ви не залишитеся безкарними", – заявила віцеспікерка.

"Хвилю ненависті до українців в Польщі, яку активно підживлюють проросійські політичні радикали та російські мережі ботів – треба рішучим чином зупиняти. На кожен подібний ганебний випадок має бути реакція та невідворотне покарання. Поширення вірусу міжнаціональної ворожнечі в Польщі – вигідне лише Кремлю", – наголосила вона.

На випадок відреагував також міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Одне з останніх опитувань у Польщі показало, що у понад третини поляків ставлення до українців змінилося на гірше.

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