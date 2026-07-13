Глава МВС Польщі заявив про затримання кривдника українців в автобусі

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський оголосив про затримання польського чоловіка, який причепився з образами до українців у автобусі, та заявив, що подібні дії не будуть лишатися безкарними.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Кервінський повідомив, що чоловіка, який ображав українців в автобусі у місті Бельсько-Бяла, затримали польські правоохоронці.

Sprawca ataku na dziewczynkę w autobusie w Bielsku Białej został zatrzymany przez @PolskaPolicja

Każda forma agresji spotka się ze zdecydowaną reakcją Państwa. Niech to będzie przestroga dla każdego hejtera – nie będziecie bezkarni. – Marcin Kierwiński (@MKierwinski) July 13, 2026

"Будь-яка форма агресії зустріне рішучу реакцію держави. Нехай це буде пересторогою для кожного "хейтера" – безкарними ви не залишитесь", – заявив міністр.

У поліції окремо повідомили про затримання кривдника.

"На основі опублікованого онлайн відео співробітники поліції з міста Бельсько-Бяла вжили заходів для ідентифікації чоловіка, який фігурує у ньому, який висловлював образи на адресу трьох дівчат у автобусі… Чоловіка забрали до відділку поліції, де з ним тривають відповідні процедури. Поліція ретельно з’ясовуватиме обставини інциденту та проаналізує зібрані докази", – йдеться у заяві.

Komunikat



Na podstawie filmu opublikowanego w internecie policjanci z Bielska-Białej podjęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny widocznego na nagraniu, który miał kierować obraźliwe słowa wobec trzech dziewcząt podróżujących autobusem.



W wyniku podjętych… pic.twitter.com/sFVH20U91I – Policja Śląska 🇵🇱 (@PolicjaSlaska) July 13, 2026

На випадок вже відреагував також міністр закордонних справ Андрій Сибіга, подякувавши також польській стороні за реакцію на інцидент.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк у зв’язку з інцидентом заявила, що "хвилю ненависті" до українців у Польщі потрібно зупиняти і розпалювання таких настроїв не вигідне нікому, крім Росії.

Одне з останніх опитувань у Польщі показало, що у понад третини поляків ставлення до українців змінилося на гірше.

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