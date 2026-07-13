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Глава МВС Польщі заявив про затримання кривдника українців в автобусі

Новини — Понеділок, 13 липня 2026, 13:40 — Марія Ємець

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський оголосив про затримання польського чоловіка, який причепився з образами до українців у автобусі, та заявив, що подібні дії не будуть лишатися безкарними.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Кервінський повідомив, що чоловіка, який ображав українців в автобусі у місті Бельсько-Бяла, затримали польські правоохоронці. 

"Будь-яка форма агресії зустріне рішучу реакцію держави. Нехай це буде пересторогою для кожного "хейтера" – безкарними ви не залишитесь", – заявив міністр. 

У поліції окремо повідомили про затримання кривдника.

"На основі опублікованого онлайн відео співробітники поліції з міста Бельсько-Бяла вжили заходів для ідентифікації чоловіка, який фігурує у ньому, який висловлював образи на адресу трьох дівчат у автобусі… Чоловіка забрали до відділку поліції, де з ним тривають відповідні процедури. Поліція ретельно з’ясовуватиме обставини інциденту та проаналізує зібрані докази", – йдеться у заяві.  

На випадок вже відреагував також міністр закордонних справ Андрій Сибіга, подякувавши також польській стороні за реакцію на інцидент.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк у зв’язку з інцидентом заявила, що "хвилю ненависті" до українців у Польщі потрібно зупиняти і розпалювання таких настроїв не вигідне нікому, крім Росії. 

Одне з останніх опитувань у Польщі показало, що у понад третини поляків ставлення до українців змінилося на гірше.

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