"Волну ненависти нужно остановить": в Раде отреагировали на инцидент в Польше с оскорблением украинцев

Вице-спикер Рады Елена Кондратюк поблагодарила польскую сторону за реакцию на инцидент в автобусе, где местный мужчина начал оскорблять украинцев, и призвала остановить "волну ненависти" к украинцам в Польше.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своём Facebook.

Кондратюк в своём посте по поводу инцидента отметила, что события, в ходе которых польский мужчина начал оскорблять украинцев в автобусе, произошли в городе Бельско-Бяла. Она поблагодарила польских правоохранителей за реакцию.

"Мужчина задержан полицией. Есть также реакция министра внутренних дел и администрации Польши Марчина Кервиньского. Он заявил, что "любая форма агрессии встретит решительную реакцию государства. Пусть это станет предупреждением для каждого, кто распространяет ненависть: вы не останетесь безнаказанными", – заявила вице-спикер.

"Волну ненависти к украинцам в Польше, которую активно подпитывают пророссийские политические радикалы и российские сети ботов, нужно решительно останавливать. На каждый подобный позорный случай должна следовать реакция и неминуемое наказание. Распространение вируса межнациональной вражды в Польше выгодно только Кремлю", – подчеркнула она.

На этот случай отреагировал также министр иностранных дел Андрей Сибига.

Один из последних опросов в Польше показал, что у более чем трети поляков отношение к украинцам изменилось в худшую сторону.

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