Сікорський виступив на захист польського дипломата, який згадав про українських жертв на Волині

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заступився за тимчасового повіреного у справах Польщі в Україні Пйотра Лукасевича, який згадав про жертв Волинської трагедії з українського боку.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Тимчасовий повірений у справах Польщі зіштовхнувся з хвилею критики після своїх слів на церемонії вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії.

У суботу, 11 липня, Лукасевич разом з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем брали участь в меморіальних заходах в українському місті Олика. Під час промови дипломат згадав про те, що українці також були жертвами насильства з польського боку.

"Схиляючи голову перед польськими жертвами українського насильства на Волині, я не можу не згадати про українських жертв польської держави до війни та під час неї. Я не створюю симетрії, але ми пам’ятаємо те, що було ганебним і негідним, – сказав Лукасевич.

Президент Інституту правової культури Ordo Iuris Єжи Квасневський різко розкритикував цю заяву.

"Є два варіанти: або дипломат зрадив політику уряду та Радослава Сікорського, і в такому разі його слід звільнити з тріском; або він цими словами реалізував політику уряду та Радослава Сікорського, і в такому разі він залишиться на зовнішній службі Міністерства закордонних справ. Дізнаємося в понеділок. І зробимо висновки", – написав він.

У відповідь міністр закордонних справ Радослав Сікорський відкинув звинувачення проти Лукасевича.

"Існує третій варіант, а саме: посол Лукасевич, який ризикував життям заради батьківщини під російськими бомбами, висловився в християнському дусі: "Ми прощаємо і просимо прощення". Адже перед обличчям спільної загрози він працює на благо примирення. А деякі націоналістичні сектанти нацьковують братні народи один на одного, служачи зовсім іншим інтересам", – заявив глава дипломатії Польщі.

11 липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який приїхав для меморіальних заходів до українського містечка Олика, говорив про примирення й неприпустимість "спіралі ненависті".

Польський прем’єр Дональд Туск у зверненні до Національного дня пам’яті жертв Волинської трагедії наголосив на необхідності зберігати солідарність, яка "ґрунтується на правді, пам’яті та надії", та наголосив, що пам’ять не може бути знаряддям ненависті.

Президент Польщі Кароль Навроцький у день пам’яті жертв Волинської трагедії закликав законодавчо заборонити у Польщі червоно-чорний прапор ОУН-УПА.