Навроцький у день пам'яті Волині закликав заборонити законом червоно-чорний прапор

Президент Польщі Кароль Навроцький у день пам’яті жертв Волинської трагедії закликав законодавчо заборонити у Польщі червоно-чорний прапор ОУН-УПА.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це він сказав у своїй промові під час меморіальних заходів у селі Радруж, що неподалік кордону з Україною.

У своїй промові Навроцький окремо зупинився на тому, що вважає за необхідне законодавчо заборонити у Польщі червоно-чорний прапор ОУН-УПА.

"Ми не хочемо бачити його у Польщі – і я зроблю усе, щоб забезпечити, що його не буде у Польщі. Я вірю, що польський парламент ухвалить відповідний закон – тому що це те саме, що прапор Blut und Boden ("Кров і земля", німецьких нацистів – Ред.). Це те, що він мав на увазі, і за ним була і є уся ідеологія українських націоналістів, які вбивали польських жінок і дітей", – заявив Навроцький.

Він наголосив, що звинувачує "не увесь український народ, а бандерівську ідеологію, тих, хто вбивали, і хто знову апелює до червоно-чорного стяга у 21 сторіччі".

"Це не можна прийняти, тому що прославляння геноциду чи заплющування очей – це запрошення до нового геноциду", – заявив президент Польщі.

У своїй промові Навроцький підкреслив, що загибель однієї з жертв у Радружі, польської 14-річної дівчини Ядвіги, "така ж сама смерть, як нинішніх 14-річних українців від рук бандитів Російської Федерації".

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який приїхав для меморіальних заходів до українського містечка Олика, говорив про примирення й недопустимість "спіралі ненависті".

Польський прем’єр Дональд Туск у зверненні до Національного дня пам’яті жертв Волинської трагедії наголосив на необхідності зберігати солідарність, яка "ґрунтується на правді, пам’яті та надії", та наголосив, що пам’ять не може бути знаряддям ненависті.

Посол України у Польщі вшанував жертв Волинської трагедії біля меморіалу у Варшаві.