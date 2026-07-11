Туск про Волинську трагедію: пам’ять не може бути знаряддям ненависті

Польський прем’єр Дональд Туск виступив із зверненням з нагоди Національного дня пам’яті жертв Волинської трагедії, в якому наголосив на необхідності зберігати солідарність, яка "ґрунтується на правді, пам’яті та надії".

Відповідне відео очільник польського уряду опублікував у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив на необхідності встановити імена усіх жертв Волинської трагедії, а також "встановити особи винних".

"Убитих не можна залишати безіменними, і їх не можна залишати без належного поховання. Пам’ять про них – наш спільний обов’язок перед їхніми близькими, перед польською нацією та державою", – сказав він.

Як зазначив Туск, пам’ять про кожного з них має бути збережена, із зазначенням імені та прізвища.

"Тому у Варшаві буде створена стіна пам’яті з вічним вогнем, на якій будуть викарбувані та ідентифіковані імена кожної знайденої й упізнаної жертви. Республіка Польща не забуде жодного з них", – додав він.

Туск підкреслив, що "пам’ять не може бути знаряддям ненависті", а "відповіддю на націоналізм не може бути ще більший націоналізм".

"Пам’ять і правда мають допомогти нам побудувати краще майбутнє, без ненависті та презирства. Європу миру та взаємної поваги. Європа, яка примирилася після Другої світової війни, стала можливою завдяки правді та вмінню називати речі своїми іменами. Кожен, хто хоче приєднатися до цієї Спільноти, має бути готовий до цієї правди", – додав він.

За його словами, відповідальність за майбутнє дітей та онуків – це "спільна відповідальність Польщі, України та Європи".

"Нам потрібна солідарність перед обличчям спільних загроз, а солідарність ґрунтується на правді, пам’яті та надії", – зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія зацікавлена у роздмухуванні емоцій довкола польсько-українських історичних суперечок.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким на саміті НАТО в Анкарі. Він назвав цю зустріч важливою і конструктивною.