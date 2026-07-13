Сикорский выступил в защиту польского дипломата, упомянувшего об украинских жертвах на Волыни

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский встал на защиту временного поверенного в делах Польши в Украине Петра Лукасевича, который упомянул о жертвах Волынской трагедии с украинской стороны.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Временный поверенный в делах Польши столкнулся с волной критики после своих слов на церемонии памяти жертв Волынской трагедии.

В субботу, 11 июля, Лукасевич вместе с министром обороны Владиславом Косиняком-Камишем принимал участие в мемориальных мероприятиях в украинском городе Олика.

Во время выступления дипломат упомянул о том, что украинцы также были жертвами насилия со стороны Польши.

"Склоняя голову перед польскими жертвами украинского насилия на Волыни, я не могу не вспомнить об украинских жертвах польского государства до войны и во время нее. Я не создаю симметрии, но мы помним то, что было позорным и недостойным, – сказал Лукасевич.

Президент Института правовой культуры Ordo Iuris Ежи Квасьневский резко раскритиковал это заявление.

"Есть два варианта: либо дипломат предал политику правительства и Радослава Сикорского, и в таком случае его следует с треском уволить; либо он этими словами реализовал политику правительства и Радослава Сикорского, и в таком случае он останется на внешней службе Министерства иностранных дел. Узнаем в понедельник. И сделаем выводы", – написал он.

В ответ министр иностранных дел Радослав Сикорский отверг обвинения в адрес Лукасевича.

"Существует третий вариант, а именно: посол Лукасевич, рисковавший жизнью ради родины под российскими бомбами, высказался в христианском духе: „Мы прощаем и просим прощения". Ведь перед лицом общей угрозы он работает на благо примирения. А некоторые националистические сектанты натравливают братские народы друг на друга, служа совершенно иным интересам", – заявил глава польской дипломатии.

11 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, прибывший для участия в мемориальных мероприятиях в украинский городок Олика, говорил о примирении и недопустимости "спирали ненависти".

Польский премьер Дональд Туск в обращении по случаю Национального дня памяти жертв Волынской трагедии подчеркнул необходимость сохранять солидарность, которая "основана на правде, памяти и надежде", и отметил, что память не может быть орудием ненависти.

Президент Польши Кароль Навроцкий в день памяти жертв Волынской трагедии призвал законодательно запретить в Польше красно-чёрный флаг ОУН-УПА.