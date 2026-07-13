Рада ЄС схвалила виділення 120 млн євро для зміцнення ППО Молдови

Рада ЄС ухвалила рішення про надання допомоги на суму 120 млн євро в рамках Європейського фонду миру на підтримку Збройних сил Молдови з метою посилення потенціалу протиповітряної оборони країни.

Про це у Раді ЄС повідомили у понеділок, 13 липня, пише "Європейська правда".

Цей захід буде спрямовано на фінансування системи протиповітряної оборони середньої дальності для Збройних сил Республіки Молдова.

Він доповнює попередні заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру, спрямовані на підтримку повітряного спостереження та протиповітряної оборони.

Ця підтримка дасть змогу Збройним силам Молдови підвищити свою оперативну ефективність і, таким чином, краще захищати цивільне населення.

Завдяки цій новій ініціативі загальний обсяг підтримки, наданої ЄС Молдові в рамках Європейського фонду миру, становить 317 млн євро.

Днями стало відомо, що Естонія допоможе закупити Молдові понад 100 тактичних бронемашин за кошти ЄС.

Нагадаємо, торік навесні ЄС затвердив 20 млн євро для протиповітряної оборони Молдови.