Совет ЕС одобрил выделение 120 млн евро на укрепление ПВО Молдовы

Совет ЕС принял решение о предоставлении помощи в размере 120 млн евро в рамках Европейского фонда мира в поддержку Вооруженных сил Молдовы с целью укрепления потенциала противовоздушной обороны страны.

Об этом в Совете ЕС сообщили в понедельник, 13 июля, пишет "Европейская правда".

Эта мера будет направлена на финансирование системы противовоздушной обороны средней дальности для Вооруженных сил Республики Молдова.

Она дополняет предыдущие меры помощи в рамках Европейского фонда мира, направленные на поддержку воздушного наблюдения и противовоздушной обороны.

Эта поддержка позволит Вооруженным силам Молдовы повысить свою оперативную эффективность и, таким образом, лучше защищать гражданское население.

Благодаря этой новой инициативе общий объем поддержки, предоставленной ЕС Молдове в рамках Европейского фонда мира, составляет 317 млн евро.

На днях стало известно, что Эстония поможет закупить для Молдовы более 100 тактических бронемашин за счет средств ЕС.

Напомним, весной прошлого года ЕС утвердил 20 млн евро на нужды противовоздушной обороны Молдовы.