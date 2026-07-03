Естонія допоможе закупити Молдові понад 100 тактичних бронемашин за кошти ЄС

Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) Естонії як виконавець програми Європейського фонду миру уклав договір з молдовським Міністерством оборони та канадською оборонною компанією Roshel щодо закупівлі тактичних бронетранспортерів для Молдови.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Бронемашини будуть закуплені для Молдови за підтримки ЄС в рамках пакета допомоги з Європейського фонду миру. Загальна вартість проєкту перевищує 50 мільйонів євро, і він повністю фінансується за рахунок коштів з фонду.

Завершення поставок транспортних засобів заплановано на травень 2027 року.

"Ми вдячні за те, що як виконавець закупівлі маємо можливість у такому значному обсязі зробити свій вклад знаннями та досвідом у зміцнення міжнародної безпеки, а також тим самим підвищити свій потенціал у сфері закупівель", – сказав генеральний директор RKIK Ельмар Вахер.

Вахер зазначив, що це один із найбільших проєктів зовнішньої допомоги Молдові, який суттєво підвищить військовий оборонний потенціал цієї країни та виведе мобільність і боєздатність її Сил оборони на абсолютно новий рівень.

З 2022 року RKIK за підтримки Європейського фонду миру закуповує для Молдови різноманітне військове спорядження. За допомогою цих коштів країна змогла зміцнити свою логістику, мобільність, системи управління та контролю, а також системи зв’язку та спостереження.

Нагадаємо, торік навесні ЄС затвердив 20 млн євро для протиповітряної оборони Молдови.

А Європейський банк реконструкції та розвитку вирішив виділити Молдові додаткові 150 мільйонів євро на модернізацію стратегічно важливих доріг.