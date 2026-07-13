МЗС Росії викликало посла Німеччини через удари України по РФ

У понеділок Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що викликало посла Німеччини Александра Граф Ламбсдорффа, якому заявило про участь Берліна у "терористичних ударах київського режиму" по цивільній інфраструктурі в РФ.

Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ в Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Цей крок було зроблено лише через кілька годин після того, як Берлін оголосив про виклик посла Росії у зв’язку з російськими кібератаками, спрямованими проти Європейського Союзу.

У МЗС РФ заявили, що вказали німецькому дипломату на "неприпустимість підтримки київського режиму з боку Німеччини, яка набирає обертів". У російському міністерстві згадали про укладення угод військового та військово-технічного характеру, прямі поставки озброєння та організацію роботи спільних підприємств зі створення сил і засобів "нападу на мирні об’єкти в Росії".

"Довели до відома посла неприйнятність спроб Німеччини вказувати третім країнам, зокрема офіційним представникам КНР, як і в якому форматі їм вибудовувати відносини з Росією. Під час зустрічі зазначили послу, що сповзання інформаційно-комунікаційної діяльності німецького агітпропу до стилістики найгірших практик нацистської пропаганди є аморальним і викликає історично зумовлене відторгнення та обурення найширших верств населення в нашій країні", – заявили в російському відомстві.

Там також додали, що "не без задоволення дізналися, що посол ФРН найближчим часом повертається на батьківщину на автомобілі з бензиновим двигуном у зв’язку із завершенням службового відрядження".

Нагадаємо, 13 липня в ЄС заявили, що 16-й центр Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) контролює низку груп, які становлять кіберзагрозу для європейських країн, зокрема угруповання TURLA. У відповідь на масштабну кіберкампанію проти держав-членів Євросоюз запровадив санкції проти дев’яти осіб та чотирьох організацій.