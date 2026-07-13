МИД России вызвал посла Германии в связи с ударами Украины по РФ

В понедельник Министерство иностранных дел России объявило, что вызвало посла Германии Александра Графа Ламбсдорффа, которому заявило об участии Берлина в "террористических ударах киевского режима" по гражданской инфраструктуре в РФ.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Этот шаг был предпринят всего через несколько часов после того, как Берлин объявил о вызове посла России в связи с российскими кибератаками, направленными против Европейского Союза.

В МИД РФ заявили, что указали немецкому дипломату на "недопустимость поддержки киевского режима со стороны Германии, которая набирает обороты". В российском министерстве упомянули о заключении соглашений военного и военно-технического характера, прямых поставках вооружения и организации работы совместных предприятий по созданию сил и средств "нападения на мирные объекты в России".

"Довели до сведения посла недопустимость попыток Германии указывать третьим странам, в частности официальным представителям КНР, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией. В ходе встречи послу было отмечено, что сползание информационно-коммуникационной деятельности немецкого агитпропа к стилистике худших практик нацистской пропаганды является аморальным и вызывает исторически обусловленное отторжение и возмущение самых широких слоев населения в нашей стране", – заявили в российском ведомстве.

Там также добавили, что "не без удовлетворения узнали, что посол ФРГ в ближайшее время возвращается на родину на автомобиле с бензиновым двигателем в связи с завершением служебной командировки".

Напомним, 13 июля в ЕС заявили, что 16-й центр Федеральной службы безопасности России (ФСБ) контролирует ряд групп, представляющих киберугрозу для европейских стран, в частности группировку TURLA. В ответ на масштабную киберкампанию против государств-членов Евросоюз ввел санкции против девяти лиц и четырёх организаций.