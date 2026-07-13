Зеленський про "антибалістичну коаліцію", запущену в Парижі: потрібна, щоб закінчити війну

На тлі запуску "антибалістичної коаліції" в Парижі у понеділок президент Володимир Зеленський заявив, що сильні й достатні антибалістичні спроможності потрібні, щоб закінчити війну Росії проти України.

Про це глава держави зазначив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, антибалістичні спроможності не менш важливі, ніж дип– чи мідлстрайки по російській економіці війни чи активні операції на передовій.

"Чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів, бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме. Я вдячний президенту Макрону за організацію та проведення першого засідання європейської антибалістичної коаліції", – зазначив Зеленський.

Він також подякував радникам із питань національної безпеки та керівникам оборонних компаній, які у понеділок зібралися в Парижі.

"Наша робота над спільною системою FREYJA – не для того, щоб замінити вже наявні системи. Це спосіб доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою і зробити все це швидше й дешевше", – наголосив Зеленський.

Десять держав Європи, включаючи Україну, у понеділок, 13 липня, за результатами установчого засіданні у Парижі заявили про створення інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.

Засновниками коаліції є Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Сполучене Королівство. Коаліція залишається відкритою для інших держав, які поділяють її принципи та цілі.

Раніше "Європейська правда" з власних джерел дізналася, які саме українські та європейські виробники були запрошені на установче засідання "антибалістичної коаліції".