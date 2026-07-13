Зеленский об "антибаллистической коалиции", созданной в Париже: нужна, чтобы положить конец войне

На фоне создания "антибаллистической коалиции" в Париже в понедельник президент Владимир Зеленский заявил, что сильные и достаточные антибаллистические возможности необходимы, чтобы положить конец войне России против Украины.

Об этом глава государства отметил в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По его словам, противоракетные возможности не менее важны, чем удары по российской экономике в ходе войны или активные операции на передовой.

"Чем больше средств для сбивания российских баллистических ракет будет у Украины, тем выше вероятность того, что Путин сядет за стол переговоров, потому что его последний аргумент в этой войне больше не сработает. Я благодарен президенту Макрону за организацию и проведение первого заседания европейской антибаллистической коалиции", – отметил Зеленский.

Он также поблагодарил советников по вопросам национальной безопасности и руководителей оборонных компаний, которые в понедельник собрались в Париже.

"Наша работа над совместной системой FREYJA – не для того, чтобы заменить уже существующие системы. Это способ дополнить нашу оборону, создать надежный щит над всей Европой и сделать все это быстрее и дешевле", – подчеркнул Зеленский.

Десять европейских государств, включая Украину, в понедельник, 13 июля, по итогам учредительного заседания в Париже заявили о создании интегрированной коалиции противоракетной обороны, которая будет развивать противоракетный потенциал Европы.

Учредителями коалиции являются Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Украина и Соединенное Королевство. Коалиция остается открытой для других государств, которые разделяют ее принципы и цели.

Ранее "Европейская правда" из собственных источников узнала, какие именно украинские и европейские производители были приглашены на учредительное заседание "антибаллистической коалиции".