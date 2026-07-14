Угорщина засудила російські кібератаки проти країн Заходу

Офіційний Будапешт засудив російські кібератаки, спрямовані проти країн Заходу, та висловив солідарність з партнерами.

Як повідомляє "Європейська правда", з відповідною заявою виступила очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан.

Міністерка зазначила, що нещодавні заяви НАТО, ЄС та Британії підсвітили "тривожну тенденцію все більшої зловмисної діяльності Росії у кіберпросторі, що є складовою ширшої скоординованої гібридної кампанії, спрямованої на підрив нашої безпеки та єдності".

The recent statements of NATO, the European Union and the UK highlighted the troubling trend of increasing malicious Russian activities in cyber space, which form part of a broader, coordinated hybrid campaign aimed at undermining our security and unity. Hungary condemns these… – Anita Orban (@_OrbanAnita) July 14, 2026

"Угорщина засуджує цю діяльність і висловлює солідарність з усіма союзниками і країнами-членами, яких це торкнулося. Угорщина виступає за збереження вільного, відкритого, мирного, безпечного кіберпростору. Ми продовжуємо просувати повагу до міжнародного права та добровільних норм відповідальної державної поведінки у кіберпросторі", – зазначила вона.

Нагадаємо, 13 липня ЄС та Британія синхронно запровадили санкції проти росіян, яких вважають відповідальними за системні кібератаки.

Міністр закордонних справ Франції у зв’язку з кібератаками планує викликати російського посла.