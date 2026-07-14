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Угорщина засудила російські кібератаки проти країн Заходу

Новини — Вівторок, 14 липня 2026, 10:24 — Марія Ємець

Офіційний Будапешт засудив російські кібератаки, спрямовані проти країн Заходу, та висловив солідарність з партнерами.

Як повідомляє "Європейська правда", з відповідною заявою виступила очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан.

Міністерка зазначила, що нещодавні заяви НАТО, ЄС та Британії підсвітили "тривожну тенденцію все більшої зловмисної діяльності Росії у кіберпросторі, що є складовою ширшої скоординованої гібридної кампанії, спрямованої на підрив нашої безпеки та єдності". 

"Угорщина засуджує цю діяльність і висловлює солідарність з усіма союзниками і країнами-членами, яких це торкнулося. Угорщина виступає за збереження вільного, відкритого, мирного, безпечного кіберпростору. Ми продовжуємо просувати повагу до міжнародного права та добровільних норм відповідальної державної поведінки у кіберпросторі", – зазначила вона. 

Нагадаємо, 13 липня ЄС та Британія синхронно запровадили санкції проти росіян, яких вважають відповідальними за системні кібератаки. 

Міністр закордонних справ Франції у зв’язку з кібератаками планує викликати російського посла.

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Угорщина кібербезпека
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